661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato ilgi gördü - Haberler

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Özlem Ceylan - Kültür Sanat
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato ilgi gördüEDİRNE 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato yoğun ilgi gördü.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato ilgi gördü

EDİRNE 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne'de konser veren Rubato yoğun ilgi gördü.

Sarayiçi'ne girişlerde görev alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, de giriş ve çıkışlarda geniş güvenlik önlemi aldı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde kente gelen Rubato ve ekibi, Edirnelilerden tam not aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nın yan tarafında kurulan platformda sahne alan Rubato ve ekibi yağmurlar, kaç kadeh kırıldı, dostum dostum, yorgun yıllarım, solmadan gel artık, yıkılmışım ben, yürüyorum sana doğru, hatıram olsun, düşler sokağı, babuba, gül ali, ah bu hayat çekilmez, hüdayda, leylimley ve çeşitli oyun havaları ile konser alanındakileri hem şenlendirdi, hem de hüzünlenirdi. Konsere katılan vatandaşlar hareketli şarkılar eşliğinde oynarken, hüzünlü şarkılarda ise duygu dolu anlar yaşadı. Konser sonunda Edirnelilere teşekkür eden Rubato, izleyicinin performansı ve uyumuna hayran kaldığını ve böyle bir coşkuyu hiçbir yerde görmediğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Kültür Sanat

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Edirne Rubato Kültür Sanat Haberler

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