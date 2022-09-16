41 yıldır talaş tozları arasında topaç üretiyor Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş, gelişen teknolojiye inat çocuklar için topaç üretmeye devam ediyorOSMANİYE Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından...

41 yıldır talaş tozları arasında topaç üretiyor

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş, gelişen teknolojiye inat çocuklar için topaç üretmeye devam ediyor

OSMANİYE Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş (60), gelişen teknolojiye inat 41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor.

Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin alt katında bulunan atölyesinde çam ve zeytin gibi ağaçlarına 41 yıldır şekil veren Ekrem Demirbaş, gelişen teknolojiye inat 41 yıldır talaş tozları arasında çocuk oyuncağı topaç üretiyor. Torna makinesinden şekil verip çıkardığı topaçları özenle boyayan Demirbaş, ardından topaçları iple bütünleştiriyor. Festivallere de katılarak unutulmaya yüz tutmuş topacı gelecek nesillere aktarmak için çaba harcayan Demirbaş, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderdiği topaçların 4 farklı çeşidini üretiyor.

Türkiye'nin dört bir yanına topaç gönderdiğini belirten Ekrem Demirbaş, "41 yıldır topaç yapıyorum. Bir çeşit topaçla başladım şuanda 4 çeşit topaç yapıyorum. Topacın yapılışı ise önceden aldığımı çam ve zeytin odunlarını kurutuyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey çivisinin doğru olmasıdır. Doğru delip doğru çakmamız gerekiyor. 41 yıldır yapıyorum halen farklı modeller arayışı içerisindeyim. Yaptığım topaçları Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak gittiğimiz yerlerde hem çocuklara hem de yetişkinlere de döndürüyoruz" diye konuştu.