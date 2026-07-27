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2. İletişim Şurası Ankara'da yapılacak

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- İki gün sürecek Şura'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek 2. İletişim Şurası, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla 28-29 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek Şura'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek.

Şura'nın ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şura'da, Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak.

Şura'da, iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların, iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.

Geçen sene 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda 425 katılımcının yürüttüğü müzakereler sonucunda hazırlanan "2. İletişim Şurası Raporlar" ile "2. İletişim Şurası Tebliğler" kitapları da Şura kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek 2. İletişim Şurası'nın, iletişim alanında kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunması, farklı sektörlerden temsilcileri ortak bir platformda buluşturması ve Türkiye'nin iletişim vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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