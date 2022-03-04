Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı - Haberler

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Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte yeni dönem mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte yeni dönem mazbatasını aldı.

Kula'da geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte tekrar göreve başladı. Başkan Yıldırım, yönetimi ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan aldığı mazbatasıyla yeni dönem görevine de resmen başlamış oldu. - MANİSA

Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ercan Yıldırım, Esnaf Odası, Yerel, Haberler

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