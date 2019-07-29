Kula'da yaz spor okulu öğrencilerine farkındalık eğitimi

Kula Belediyesinin açtığı yaz spor okuluna devam eden öğrencilere sosyal medyanın zararları ve güvenli alan eğitimi verildi.

Kula Belediyesi Spor Salonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Gurup Başkanlığı tarafından verilen farkındalık eğitimine 150 öğrenci ve 9 antrenör katıldı.

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanı Sergül Şentürk, etkinlikte, öğrencilere sosyal medya kullanımında dikkat etmeleri gereken konuları anlattı.

Kula İlçe Sağlık Gurup Başkanlığında eğitmen hemşire olarak görev yapan Zübeyde Kılınç ise güvenli alan ve cinsel istismar ilgili bilgi verdi.

Salondaki programın ardından öğrenciler bisikletleriyle şehir turu attı ve mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki bu etkinliği Manisa Valisi Ahmet Deniz, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakiroğlu, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da izledi.

Kaynak: AA