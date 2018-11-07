Küçükçekmece'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldız yönetimindeki 22 AB 460 plakalı motosiklet, D-100 Otoyolu Avcılar istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İbrahim Yıldız'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.