Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
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Küçükçekmece'de kaldırım çöktü

09.10.2020 05:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 05:37

Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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