Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın yanındaki binaya sıçradı Yabancı uyruklu 5 kişi alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak çıktılar Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan...

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın yanındaki binaya sıçradı

Yabancı uyruklu 5 kişi alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak çıktılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan binaya da sıçradı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 04: 30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 1.Bülent Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binaya da sıçradı.

Alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak indiler

Yangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son dakika haber | Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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