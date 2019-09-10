"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı

"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan ve sürücünün "Küçükbaş hayvan yüklü" dediği kamyonun içinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen çıktı.

10.09.2019 11:12

Adana'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ"

Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi.

POLİS İNANMAYIP BRANDAYI AÇTI

Mehmet G.'ye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Tıklım tıklım kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

KİŞİ BAŞI 500 EURO VERİYORLAR

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ile imliği açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (4)

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    Vicdansızlar. Ellerinden gelse ve denetimler az daha gevşek olsa inanın büyükşehirlerdeki dolmuşlar ve özel halk otobüsleri de insanları böyle taşınmaktan geri durmazlar
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    Arkadaş kendi ülkenizde çalışın çabalayın kendi toprağınıza saygı duyun ya. Siz kendi memleketine saygısı olmayanlar suriyeli vatanına baş kaldıranlar gibi afganlar ıraklılar libyalılar hepiniz işe yaramazsınız. Bizim ülkemizede gelmeyin arkadaş. İnsan aç olsada ülkesinde kalır. Bizim genççler asgari ücretle çalışıyor yine avrupaya kaçmıyor ülkesini satmıyor. Yuh size ama sizi bizim ülkeye sokan yada taşıyanada yuh.
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