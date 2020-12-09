Küçükbaş hayvan üreticileri dertli

Artan yem fiyatları sebebiyle zarar ettiklerini belirten Küçükbaş hayvan üreticileri, acil tedbir alınmazsa köylü hayvancılığı bırakma noktasına geldi diye konuştular.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan İsmail Yüksel, " Artan yem maliyetleri nedeniyle üretici böyle giderse üretemez hale gelecek dedi.

Küçükbaş Hayvan Üreticisi İsmail Yüksel, " 3 ay önce 80 lira olan besi yemi şuan 130-140 liraya dayandı. Bu yüzden köylü hayvancılığı bırakmak zorunda kalacak. Çünkü girdiler çok pahalı. Saman, yonca, balya bunların aşırı derecede yüksek maliyetleri var. Artık üretici kazanamaz hale geldi. O yüzden benim koyunlarım da satılık. Beklentilerimiz yem fiyatlarının azalması ve hayvan desteklerin arttırılmasını rica ediyoruz. Destekler artarsa, üreticinin yanında olunursa tabii ki dışarıya bağımlı olmayız, biz üretiriz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı