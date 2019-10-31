Küçük yaştaki kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip satan İsveçli kadına 6 yıl hapis cezası

31.10.2019 15:22

İsveçli bir kadın 8 ve 14 yaşında olan kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip internet üzerinde sattığı gerekçesiyle mahkum edildi. İspanya'nın güney kıyısındaki şehri Costa del Sol'de İspanyol güvenlik güçlerince yakalanıp İsveç'e iade edilen 35 yaşındaki kadın 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.



İsveç polisinin bazı kadınların çocuk pornografisiyle ilgili görüntüler çekerek internette paylaştığını öğrenmesi sonrası savcılık soruşturma başlattı. Europol'ün devreye girdiği bir operasyonla yetkililer 3 kadından ikisini İsveç'te gözaltına alırken, ülke dışına kaçtığı belirlenen diğer kadının peşine düştü. Dört çocuğuyla önce Malta'ya gittiği belirlenen kadının daha sonra İspanya'ya kaçtığı tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle