Küçük Pınar'ı 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı tüfekle öldürmüş

Küçük Pınar'ı 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı tüfekle öldürmüş Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunduğu çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı sol gözünden vurarak öldürdü.

Küçük Pınar'ı 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı tüfekle öldürmüş

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunduğu çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı sol gözünden vurarak öldürdü. Dündar'ın küçük kızı öldürdüğü tüfeği sosyal medya hesabından 1 ay önce paylaştığı ortaya çıktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde iftar sonrası elinde ki pompalı tüfekle çevresine rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında da sürekli silah ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Dündar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dündar'ın küçük kızın ölümüne sebep olan pompalı tüfeği ise bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK