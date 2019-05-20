Küçük Nurcan Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan Nurcan Sade'nin cenazesi defnedildi. Annenin feryadı yürekleri dağlarken minik kızı babası mezara koydu.
Kars'ta 12 Mayıs Pazar günü kaybolan ve 8 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi, gözyaşları arasında Ortakale köyünde toprağa verildi. Köylülerin ve aile yakınlarının katıldığı cenazede anne Yadigar Sade kızı içinağıtlar yakarak ağladı. Babası ise küçük Nurcan'ı kendi elleri ile mezara koydu.
ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ YAKTI
Nurcan'ın cenazesi bu sabah saat 08.30 sıralarında da Horasan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Ortakale Köyü'ne götürüldü. Cenaze aracının köye girişi sırasında anne Yadigar Sade ile yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Sade çifti ile Nurcan'ın ablaları fenalık geçirdi. Cenaze namazını kıldıran Ortakale Cami İmamı Atilla Boğazlı, Kızımızın bulunmasında emeği geçen JAK, dalgıç polisler, AFAD ve jandarmadan Allah razı olsun. Evlerinden uzak kalıp, bu yavruyu aradılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Yavrumuz sekiz gün suların içerisinde kaldı, bu bizi çok üzdü dedi.
MEZARA BABASI KOYDU
Minik Nurcan'ın tabutu daha sonra omuzlara alınarak, camiye yaklaşık 100 metre mesafedeki köy mezarlığına getirildi. Minik kızını elleriyle mezara koyan baba, güçlükle ayakta durdu. Kızını arayan ekiplere teşekkür eden baba Hayrettin Sade, Devletimize ve onun çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tek isteğim köyün içerisinden geçen derenin etrafına önlem alınması. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın diye konuştu.
Baba Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.
ARTVİN'DEN GELEN DALGIÇLAR ARADI
Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular gelerek arama ve kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
KÜÇÜK KIZIN ETEĞİ ÜÇÜNCÜ GÜN BULUNMUŞTU
3'üncü günde yapılan aramalarda, Nurcan Sade'nin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, dere kenarında eteği bulundu. Küçük Nurcan'ın suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar derede, JAK ve AFAD ekipleri kıyıda arama başlattı.
ALTINCI GÜNDE AYAKKABISI DEREDEN ÇIKARILDI
3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmalarının 6'ncı gününde ise ayakkabısının teki bulundu. Ayakkabısının bulunduğu noktaya kadar uzanan bölgede arama yapmak için 3 gruba ayrılan ekipler derede ve kıyıda yapılan aramalardan yine sonuç çıkmadı.
VE SEKİZİNCİ GÜNDE ACI HABER GELDİ
Nurcan Sade'yi arama çalışmalarında 8'nci günde acı haber geldi. Ekipler, minik Nurcan'ın cansız bedenini kayalıklara takılı buldu. Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu noktanın biraz aşağısında JAK timleri tarafından sudan çıkarıldı.
Küçük Nurcan'ın cenazesi böyle toprağa verildi
-
çocuklara bişey olunca yüreğim kanıyor burnumun direği sızlıyor. ama annelerine-babalarına gram acımıyorum. suçlu onlar çünkü. bebeğini ayırmayacaksın gözünün öününden kardeşim. senin bebeğin kaybolduktan sonra onu 500 kişi arasa ne olcak. sen bir kişi olarak ona sahip çıkacaksın. tv seyretmek, ev işi yapmak, komşu ile muhabbet için atıyorsunuz çocukları sokağa sonra agıt yakmışmış. ömrünün sonuna kadar yan.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırYASEMİN: bu kadar acımasız yorum yapmana gerek yok. . bizim çocukluğumuzda geç saatlere kadar sokakta oynayarak geçti. . orası köy yeri çocukları evde tutamazsın. . . tabiiki yaşı küçük olduğu için yanında bir ablası yada büyüğünün takibinde olması gerekirdi. . kader de ne varsa o yaşanır. .Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesın bebegım Allah kımseyı evladiyla sınamasın cok zor Allah ailesine sabırlar versınCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
-
Ahbe dünya sana en derinden bir hiç cekesim varCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Biraz dikkat ne olurki! Analar Babalar evlat kolay yetişmiyor malesef. öyle saldım çayıra mevlam kayıra devri dönemi bitti.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır