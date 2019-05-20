Küçük Nurcan Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Kars'ta 12 Mayıs Pazar günü kaybolan ve 8 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi, gözyaşları arasında Ortakale köyünde toprağa verildi. Köylülerin ve aile yakınlarının katıldığı cenazede anne Yadigar Sade kızı içinağıtlar yakarak ağladı. Babası ise küçük Nurcan'ı kendi elleri ile mezara koydu.

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ YAKTI

Nurcan'ın cenazesi bu sabah saat 08.30 sıralarında da Horasan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Ortakale Köyü'ne götürüldü. Cenaze aracının köye girişi sırasında anne Yadigar Sade ile yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Sade çifti ile Nurcan'ın ablaları fenalık geçirdi. Cenaze namazını kıldıran Ortakale Cami İmamı Atilla Boğazlı, Kızımızın bulunmasında emeği geçen JAK, dalgıç polisler, AFAD ve jandarmadan Allah razı olsun. Evlerinden uzak kalıp, bu yavruyu aradılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Yavrumuz sekiz gün suların içerisinde kaldı, bu bizi çok üzdü dedi.

MEZARA BABASI KOYDU

Minik Nurcan'ın tabutu daha sonra omuzlara alınarak, camiye yaklaşık 100 metre mesafedeki köy mezarlığına getirildi. Minik kızını elleriyle mezara koyan baba, güçlükle ayakta durdu. Kızını arayan ekiplere teşekkür eden baba Hayrettin Sade, Devletimize ve onun çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tek isteğim köyün içerisinden geçen derenin etrafına önlem alınması. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın diye konuştu.

Baba Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.

ARTVİN'DEN GELEN DALGIÇLAR ARADI

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular gelerek arama ve kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

KÜÇÜK KIZIN ETEĞİ ÜÇÜNCÜ GÜN BULUNMUŞTU

3'üncü günde yapılan aramalarda, Nurcan Sade'nin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, dere kenarında eteği bulundu. Küçük Nurcan'ın suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar derede, JAK ve AFAD ekipleri kıyıda arama başlattı.

ALTINCI GÜNDE AYAKKABISI DEREDEN ÇIKARILDI

3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmalarının 6'ncı gününde ise ayakkabısının teki bulundu. Ayakkabısının bulunduğu noktaya kadar uzanan bölgede arama yapmak için 3 gruba ayrılan ekipler derede ve kıyıda yapılan aramalardan yine sonuç çıkmadı.

VE SEKİZİNCİ GÜNDE ACI HABER GELDİ

Nurcan Sade'yi arama çalışmalarında 8'nci günde acı haber geldi. Ekipler, minik Nurcan'ın cansız bedenini kayalıklara takılı buldu. Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu noktanın biraz aşağısında JAK timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Küçük Nurcan'ın cenazesi böyle toprağa verildi

Kaynak: İHA