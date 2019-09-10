Küçük kızı kaçırıp fidye isteme olayını öğretmeni planlamış

10.09.2019 15:09

Güney Afrika'da altı yaşındaki kız öğrenci Amy-Leigh de Jager'in okulun yanında annesinin kollarından kaçırılıp 110,000 bin pound fidye isteme olayını kızın 27 yaşındaki öğretmeni Tharina Human'ın planladığı ortaya çıktı.

BABASINI ARAYIP FİDYE İSTEDİLER

Amny, annesi Angeline ile okuldan çıktıktan sonra dört adam yanlarına yaklaşıp kızı annesinin kollarından alıp Toyota marka bir araca koyup kaçtılar. Kızı kaçıranlar yaklaşık dokuz saat sonra babasını arayıp fidye istediler. Medyanın olayın üzerine gitmesi üzerine fidyeciler, kızı gece saatlerinde bir cadde üzerine bıraktılar.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

O sırada meyhaneden çıkan bir çift, kızı cadde üzerinde ağlarken bulup polise götürdüler. Polis, olayla ilgili olarak iki kadın ve bir adamı gözaltına aldı. Yakalananlar arasında kızın öğretmeni Tharina da vardı. Olayın baş planlayıcısı olan öğretmenin kaçırılan kızın annesi Angeline ile yakın arkadaşlığı vardı. Öğretmen ve anne defalarca sosyal medyada beraber fotoğraf paylaştılar. Yerel kaynaklar, öğretmenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu aldığı kişilere borcunu ödemek için öğrencisini kaçırdığını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Öğretmen, kendisine yardım eden 40 yaşındaki Laetitia isimli kadın ve 50 yaşındaki Pieter Jacobus van Zyl isimli adam tutuklanırken polis, olaya karışan diğer kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.