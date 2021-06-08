Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun talebini mahkeme bu defa reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun talebini mahkeme bu defa reddetti

Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun talebini mahkeme bu defa reddetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı rallici Can Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dört kez uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı rallici Can Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dört kez uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Çelebi'nin çıplak elleriyle boynunu sıktığını savcılık ifadesinde anlatan Kılıçoğlu, ölümüne sebep olabilecek kadar dayak yediğini, komşularının çağırması üzerine polisin gelmesiyle kurtulduğunu iddia etmişti. Can Çelebi ise ifadesinde asıl kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Savcılık soruşturması sonucu Çelebi ve Kılıçoğlu hakkında 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kübra Senemay Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde beşinci kez korunma talebinde bulundu. Kılıçoğlu, eşyalarını almak için polis eşliğinde Çelebi'nin evine gittiğini, Çelebi'nin polisin yanında kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Mahkeme, Kılıçoğlu'nun şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine dair somut delil sunmaması nedeniyle talebini reddetti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun talebini mahkeme bu defa reddetti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 08:28:31. #1.13#

title