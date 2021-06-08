Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun talebini mahkeme bu defa reddetti

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı rallici Can Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dört kez uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı rallici Can Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dört kez uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Çelebi'nin çıplak elleriyle boynunu sıktığını savcılık ifadesinde anlatan Kılıçoğlu, ölümüne sebep olabilecek kadar dayak yediğini, komşularının çağırması üzerine polisin gelmesiyle kurtulduğunu iddia etmişti. Can Çelebi ise ifadesinde asıl kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Savcılık soruşturması sonucu Çelebi ve Kılıçoğlu hakkında 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kübra Senemay Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde beşinci kez korunma talebinde bulundu. Kılıçoğlu, eşyalarını almak için polis eşliğinde Çelebi'nin evine gittiğini, Çelebi'nin polisin yanında kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Mahkeme, Kılıçoğlu'nun şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine dair somut delil sunmaması nedeniyle talebini reddetti.

Kaynak: Hürriyet