Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
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Mersin, 3. Sayfa

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi

Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldüren Davut D., 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlıya hiçbir indirim uygulamazken, sanığın duruşmadaki "Kadın cinayetleri son bulsun" sözleri herkesi şoke etti.

24.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:45
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla taraf avukatları dışında kimse alınmadı. Sanık duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savcı, sanığın olayı tasarlayarak işlemediğini belirterek, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

SANIK: KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Sanık Davut D. ise pişman olduğunu belirterek, "Biz evlilik boyunca çok mutluyduk. Bu olayı hiçbir zaman yapmak için bir plan yapmadım. Bir anda gelişen olaylardan dolayı bu olay gerçekleşti. Bundan sonra kadın cinayetleri olmasın. Bu cinayetler son bulsun. Umarım bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADAN MÜEBBET VERİLDİ

Mağdur avukatları da savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Şahsın bu olayı tasarlayarak yaptığı ortadadır. Bütün olaylar bunu göstermektedir. Önce şahıs mağdurun olduğu yere geliyor, ardından dışarıda onu bekliyor, sonra takip ediyor ve yolda kaza yaptırmak suretiyle silahla vurarak öldürüyor. Sanığın bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptığı bellidir. Bu yönüyle sanığa ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar. Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet sanığa ruhsatsız silah taşımaktan da para cezası verdi.

MAĞDUR AVUKATLAR KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEK

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan mağdur avukatları, verilen karara itiraz edeceklerini, sanığın planlayarak ve kasten insan öldürmekten ceza alması için istinafa gideceklerini söylediler.

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Şubat gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Davut D. isimli bir şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın'ı 33 ABF 028 plakalı arabasıyla takibe aldı. 33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede zanlıyı yakaladı.

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: İHA

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Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi

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