Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
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Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Küba'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

28.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:51
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, Küba'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE EDİLDİ

İlk anda 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü daha sonra revize edilerek 7,7 olarak açıklandı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.


Haber Videosu

: Küba'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
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