Kuaförüm Sensin'de yarışmacı baygınlık geçirdi

03.10.2019 23:56

Show TV'nin fenomen olmaya aday yarışma programı Kuaförüm Sensin'de saçları kesılen yarışmacı baygınlık geçirdi.

BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Yarışmaya katılan genç kız, kendisini kuaföre teslim etti. Kuaför daha sonra genç kızın saçlarını kesti. Fakat beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"YA BUNE YA"

Genç kız saçlarının fazla kesildiğini düşünerek "Ya bune ya" deyip gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoyu terk etmeye çalışan yarışmacı daha sonra sunucu Gözde Kansu'nun kollarında baygınlık yaşadı. Görüntülerin internette yayılması sonrası sosyal medya kullanıcıları da olaya sessiz kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan anları inandırıcı bulmadı.