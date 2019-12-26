Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı
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Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı

Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kyli Jenner'ın 2 yaşındaki kızına anneannesi Kris Jenner iki katlı oyun evi hediye etti. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları ise isyan etti.

26.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:12

22 yaşında kozmetik imparatorluğu kuran ve milyarderler listesine genç yaşta giren , şu anda en gözde isimlerden. Jenner'ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi ise bu tahtın tek varisi. Sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri olan Stormi'ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner'dan geldi.

İKİ KATLI OYUN EVİ HEDİYE ETTİ

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içinde klimasından mobilyalarına mutfak ve balkon una kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi'ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Kylie Jenner, Stormi'nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.

İSYAN ETMEYEN KALMADI

Stormi'nin iki yaşında hayallerindeki eve kavuşması sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.İşte Stormi'nin evine gelen komik yorumlar;


Haber Videosu

: Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı
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