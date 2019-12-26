Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı
Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kyli Jenner'ın 2 yaşındaki kızına anneannesi Kris Jenner iki katlı oyun evi hediye etti. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları ise isyan etti.
22 yaşında kozmetik imparatorluğu kuran ve milyarderler listesine genç yaşta giren Kylie Jenner, şu anda en gözde isimlerden. Jenner'ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi ise bu tahtın tek varisi. Sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri olan Stormi'ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner'dan geldi.
İKİ KATLI OYUN EVİ HEDİYE ETTİ
Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içinde klimasından mobilyalarına mutfak ve balkon una kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi'ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Kylie Jenner, Stormi'nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.
İSYAN ETMEYEN KALMADI
Stormi'nin iki yaşında hayallerindeki eve kavuşması sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.İşte Stormi'nin evine gelen komik yorumlar;
Haber Videosu: Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı
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bize neCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zengin veletlerinin ilişki kurması gereken çağa geldiklerinde nasıl ''SONuçlandırdıklarını'' gayet iyi biliyoruz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HERKES NE KADAR KISKANÇ. . BENİMDE MADDİ DURUMUM ÖYLE OLSA BENDE YAPARDIM. . NE VAR BUNDA. HERKES EVLADINA HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTERCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gelecekte çocuğu mutsuz etmeyi garanti etmişler. (3. yaş gününde ne yapacaksınız, gökdelen mi alacaksınız?)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bizde ona konteyner diolarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır