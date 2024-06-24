Üye Girişi
Haberler

Bitcoin Kim Tarafından Geliştirildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Satoshi Nakamoto takma adlı kimliği bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından tanıtılan Bitcoin, dijital para birimlerinde çift harcama problemine çözüm getirdi. Nakamoto, işlemlerin sırasını belirleyen ve onaylayan bir zaman damgası sistemini önererek, her işlemin tek ve doğrulanmış olduğundan emin olunmasını sağladı. Bitcoin ağı, işlemleri şifreleyen ve blok zinciri adı verilen bir işlem kaydı zinciri oluşturan bir altyapıya sahip.

Bitcoin, "Satoshi Nakamoto" takma adlı kimliği bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından tanıtıldı. Nakamoto, 31 Ekim 2008 tarihinde "Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi" başlıklı bir makaleyi Bitcoin.org üzerinden yayımlayarak dijital para biriminin temel prensiplerini ve çift harcama problemine çözümünü sundu.

Fiziksel bir paranın çift kullanılması mümkün değildir zira bir kâğıt veya madeni para sadece bir yerde bulunabilir. Aynı durum dijital para birimleri için geçerli değildi. Nakamoto, dijital para birimlerinde yaşanan çift harcama sorununu çözmek için yapılan işlemlerin sırasını belirleyen ve bu işlemleri onaylayan dağıtılmış bir zaman damgası sistemini önerdi. Bu sistem, işlemleri kronolojik bir düzende kaydederek her işlemin tek ve doğrulanmış olduğundan emin olur.

Bitcoin'in altyapısı; Merkle ağaçları (Merkle Tree), zaman damgaları ve kriptografi kullanarak işlemleri şifreler ve Blockchain (blok zinciri) adı verilen bir işlem kaydı zinciri oluşturur. Bu zincir, ağdaki düğümler arasında dağıtılır. Böylece her bir düğüm blok zincirinin bir kopyasını tutar. Bitcoin ağı, yeni blokların eklenmesi ve işlemlerin doğrulanması için "iş ispatı" adı verilen bir konsensüs mekanizmasına dayanır. Bu sistem, ağın güvenliğini artırır ve kötü niyetli aktörlerin sistemi manipüle etmesini zorlaştırır.

Nakamoto, Bitcoin'in ilk yazılımını geliştirdi ve 2009 yılında halka açık ilk Bitcoin ağını başlattı. Bu süreçte, Bitcoin ve Blockchain'in temelleri atıldı. Nakamoto, Bitcoin üzerinde 2010 yılına kadar aktif bir şekilde çalıştı ve bu süre zarfında birkaç güncelleme ve düzenleme yaptı. Ancak 2010 yılında, diğer kripto para geliştiricilerine projeyi bırakacağını ve "diğer şeylere odaklanacağını" bildiren bir e-posta gönderdikten sonra herhangi bir iletişimde bulunmadı.

Nakamoto'nun kimliği, yaratıcıların Bitcoin topluluğu ve projeye dair yaklaşımının bir yansıması olarak bilinçli olarak gizli tutulmuştur. Bu anonimlik, Bitcoin'in merkezi bir otoriteye bağımlı olmadan işlemesini sağlayan merkeziyetsiz doğasını güçlendirir. Nakamoto'nun kimliğinin açığa çıkması, Bitcoin'in bağımsız ve nötr bir platform olarak algılanmasını riske atabilir. Dolayısıyla, Nakamoto'nun kimliği bilinmeden Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin gelişimi, topluluk tarafından yönlendirilen açık kaynaklı bir çaba olarak devam ediyor. Bu, teknolojinin merkezi olmayan doğasını ve dünya çapında kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından sahiplenilmesini teşvik ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

Satoshi Nakamoto Kripto Rehberi Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

Bakmadan Geçme

Bugün milli maç var mı 24 Haziran Pazartesi? Wimbledon ne zaman, hangi kanalda 2024? Wimbledon Tenis Şampiyonası nasıl izlenir? Wimbledon ödül ne kadar? TRT 1 canlı maç izle! HIRVATİSTAN-İTALYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bugün EURO 2024 maçı yok mu? TRT 1'de maç yok mu? 2024 MasterChef CANLI Yayını! TV8 MasterChef HD İzleme Linki File Market'te nakit ödeme geçiyor mu, kartsız ödeme yapılabiliyor mu? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Kördüğüm filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kördüğüm filmi ne zaman, nerede çekildi? Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250
Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title