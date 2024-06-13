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Bitcoin Kim Tarafından Geliştirdi?

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Bitcoin, "Satoshi Nakamoto" takma adlı kimliği bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından tanıtıldı. Nakamoto, 31 Ekim 2008 tarihinde "Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi" başlıklı bir makaleyi Bitcoin.org üzerinden yayımlayarak dijital para biriminin temel prensiplerini ve çift harcama problemine çözümünü sundu.

Fiziksel bir paranın çift kullanılması mümkün değildir zira bir kâğıt veya madeni para sadece bir yerde bulunabilir. Aynı durum dijital para birimleri için geçerli değildi. Nakamoto, dijital para birimlerinde yaşanan çift harcama sorununu çözmek için yapılan işlemlerin sırasını belirleyen ve bu işlemleri onaylayan dağıtılmış bir zaman damgası sistemini önerdi. Bu sistem, işlemleri kronolojik bir düzende kaydederek her işlemin tek ve doğrulanmış olduğundan emin olur.

Bitcoin'in altyapısı; Merkle ağaçları (Merkle Tree), zaman damgaları ve kriptografi kullanarak işlemleri şifreler ve Blockchain (blok zinciri) adı verilen bir işlem kaydı zinciri oluşturur. Bu zincir, ağdaki düğümler arasında dağıtılır. Böylece her bir düğüm blok zincirinin bir kopyasını tutar. Bitcoin ağı, yeni blokların eklenmesi ve işlemlerin doğrulanması için "iş ispatı" adı verilen bir konsensüs mekanizmasına dayanır. Bu sistem, ağın güvenliğini artırır ve kötü niyetli aktörlerin sistemi manipüle etmesini zorlaştırır.

Nakamoto, Bitcoin'in ilk yazılımını geliştirdi ve 2009 yılında halka açık ilk Bitcoin ağını başlattı. Bu süreçte, Bitcoin ve Blockchain'in temelleri atıldı. Nakamoto, Bitcoin üzerinde 2010 yılına kadar aktif bir şekilde çalıştı ve bu süre zarfında birkaç güncelleme ve düzenleme yaptı. Ancak 2010 yılında, diğer kripto para geliştiricilerine projeyi bırakacağını ve "diğer şeylere odaklanacağını" bildiren bir e-posta gönderdikten sonra herhangi bir iletişimde bulunmadı.

Nakamoto'nun kimliği, yaratıcıların Bitcoin topluluğu ve projeye dair yaklaşımının bir yansıması olarak bilinçli olarak gizli tutulmuştur. Bu anonimlik, Bitcoin'in merkezi bir otoriteye bağımlı olmadan işlemesini sağlayan merkeziyetsiz doğasını güçlendirir. Nakamoto'nun kimliğinin açığa çıkması, Bitcoin'in bağımsız ve nötr bir platform olarak algılanmasını riske atabilir. Dolayısıyla, Nakamoto'nun kimliği bilinmeden Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin gelişimi, topluluk tarafından yönlendirilen açık kaynaklı bir çaba olarak devam ediyor. Bu, teknolojinin merkezi olmayan doğasını ve dünya çapında kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından sahiplenilmesini teşvik ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

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