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Akıllı Sözleşme Nedir?

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Akıllı sözleşmeler, eylemleri otomatikleştiren ve kendi kendini yürüten programlar olarak tanımlanır. İşlemler gerçekleştirildikten sonra izlenebilir ve geri alınamaz. Bu teknoloji, merkezi bir otoriteye, yasal sisteme veya dış bir yaptırım mekanizmasına ihtiyaç duymadan farklı, anonim taraflar arasında güvenilir işlemler ve anlaşmalar yapılabilmesini sağlar. Blockchain teknolojisi ise, sadece bir sanal para birimi olan Bitcoin'i desteklemenin çok ötesine geçmiştir.

Akıllı sözleşme, bir anlaşma ya da sözleşmede gerekli olan eylemleri otomatikleştiren, kendi kendini yürüten bir program olarak ifade edilir. İşlemler tamamlandıktan sonra izlenebilir ve geri döndürülemez. Akıllı sözleşmeler, güvenilir işlemlerin ve anlaşmaların merkezi bir otoriteye, yasal sisteme ya da harici bir yaptırım mekanizmasına ihtiyaç duymadan farklı, anonim taraflar arasında gerçekleştirilmesine izin verir. Blockchain teknolojisi öncelikle Bitcoin'in temeli olarak düşünülüyor olsa da sanal bir para birimini desteklemenin çok ötesine geçmiş durumdadır.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

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