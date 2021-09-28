Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

Tekirdağ'da kredi çekmek isteyen bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kredi çekmek isteyen bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Aracını yenilemek isteyen vatandaş, 45 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Hasan Süngü isimli vatandaş, geçtiğimiz hafta aracını yenilemek için emekli maaşını aldığı bankaya mobil olarak kredi başvurusunda bulundu. Başvurusunun ardından kendisini arayan telefon dolandırıcılarına inanan Hasan Süngü, kimlik bilgilerini ve telefonuna gelen onay mesajlarını dolandırıcılara söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hesabından 45 bin TL havale edildiğini gören Süngü, dolandırıldığını anladı.

"Dolandırıcılar kredimin onaylandığını söyledi"

Olay gününü anlatan Hasan Süngü, "Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL'ye çıktığını ve bu tutarın H.K.'nın hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL'lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi" dedi.

"Şikayetçi oldum"

Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, "Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.'dan şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu. Ödeyecek gücüm yok" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

 Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Oğuzhan Koç
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kredi çekmek isterken 45 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:41:33. #1.11#