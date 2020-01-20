: Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ı unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit etti

20.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:17

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu ve "Başka seçenek kalmamıştı" dedi.

TEHDİT EDİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıklamasının ardından İngiliz basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Daily Mirror'da yer alan habere göre, kraliyetten ismi açıklanmayan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın unvanlarını kullanarak milyar dolarlar kazanabilecekleri ihtimaline karşın, kraliyet ailesi tarafından unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit edildiğini söyledi.

Haberde ayrıca, Harry ve Meghan'ın bu unvanı taşımaya devam etmek istediklerini söylemelerine rağmen, Kraliyet Ailesi ile artık çalışmadıkları için unvanlarından vazgeçmek zorunda kalacakları ve çalışma hayatlarında kendilerine yeni unvan bulmaları gerektiği belirtildi.

MAJESTELERİ UNVANINI KULLANAMAYACAKLAR

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yaklaşık iki hafta önce Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakacaklarını, finansal bağımsızlıklarını sağlamak için çalışacaklarını ve zamanlarını Kuzey Amerika ile Birleşik Krallık arasında dengeli bir şekilde dağıtacaklarını duyurmuştu.

Ardından geçtiğimiz hafta sonu Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Majesteleri' unvanını bırakacakları açıklandı. Saray'dan yapılan yazılı açıklamada çiftin kamu kaynaklarından da faydalanamayacakları belirtildi.

Geçen yıl Windsor'daki Frogmore evine taşınan çift, buranın tadilatı ve mobilyaları için 2,4 milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 18,5 milyon lira harcamıştı. Prens Harry'nin, İngiliz vergi mükelleflerinin parasıyla yapılan bu tadilatın ücretini iade edeceği ve orada yaşamaya devam edecekleri de Buckingham Sarayı'nın açıklamasında yer almıştı.

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