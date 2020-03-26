Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıkıyım' mesajı
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Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıkıyım' mesajı

İngiltere Kraliyeti'nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı.

26.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:15
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıkıyım' mesajı

İngiltere Kraliyeti'nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.

İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles'in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart'ta, virüsü bulaştırıcı hale geldiğini belirtti. Buckingham Sarayı sözcüsü, Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçen hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi'ne taşınmıştı. Prens Charles'ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü. Prens'in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu. Prens Charles'ın annesi Kraliçe 2'inci Elizabeth'i son gördüğünde babasının yanlarında olmadığı da ifade edildi.

Kamuoyunda Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili endişe oluştu. Kraliyet, bu endişeleri gidermek için Kraliçe'nin Başbakan Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine ait fotoğraf yayınladı, halka Kraliçe'nin sağlığının iyi olduğu mesajı verildi.

Prens Charles ve eşi Camilla'nın resmi olarak temsil edildiği Clarence House sözcüsü ise Prens'in hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve şu anda İskoçya'daki Birkhall'de kendini karantinaya aldığını açıkladı. 72 yaşındaki Camilla'nın ise koronavirüs testi negatif çıktı.


Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıkıyım' mesajı

Kaynak: DHA

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İngiliz Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıkıyım' mesajı

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