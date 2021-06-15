Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu!
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Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu!

Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu!
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Başarılı isim Gülseren Budayıcıoğlu'nın bir kitabı daha dizi olacak. Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu dizisi oyuncuları kimler? Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu!

Başarılı isim Gülseren Budayıcıoğlu'nın bir kitabı daha dizi olacak. Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu dizisi oyuncuları kimler? Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu!

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabında narsist bir adamın hikayesi anlatılmakta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının çoğunda olduğu gibi bu kitapta gerçek hayattaki olaylara dayanmaktadır. Narsist kişinin yaşadığı olaylar sonrası travmalar, kişinin vurdumduymaz bir kişiliğe dönüşmesine sebep olmuştur. Bu problemler sebebiyle uzman kişiden yardım almaya karar verir.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ

Birsen Altuntaş haberine göre, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının dizisi Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor.

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Kral Kaybederse Gülseren Budayıcıoğlu! Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse konusu! - Haberler
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