Kozan'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Haberler
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Kozan'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Kozan'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünlere el konuldu, işyeri sahiplerine uyarı cezası uygulandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünlere el konuldu, işyeri sahiplerine uyarı cezası uygulandı.

Kozan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halkın sağlığını korumak için gıda ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik rutin olarak yürütülen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildiğini ve bunların imha edildiği belirten yetkililer, "Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz ilçe merkezi ve mahallelerde gıda satışı yapan işyerlerini denetlerken bazı ürünlerin son kullanma tarihleri geçmiş olmasına rağmen raflardan kaldırılmadığını tespit etti. Bunun üzerine bu ürünlere el konuldu ve iş yerlerine de gerekli cezai işlem uygulandı. El konulan ürünler imha edilecek. Kozan Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak adına sürdürülen gıda ve hijyen denetimlerine devam edeceğiz" denildi. - ADANA

Kozan'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Kozan'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

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