Kozan'da asfalt seferberliği

Kozan Belediyesi, ilçede asfaltsız yol kalmaması için çalışmalara başladı.

Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Türkeli Mahallesinde 28 sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı, Aslanpaşa Mahallesinde ise 10 sokağı asfalta hazır hale getirildi. Kozan Belediye Başkanvekili Soner Uzun, Başkan Yardımcısı Ruhi Gül, Şantiye Şefi Saycan Say çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül, yaptığı açıklamada, "Tavşantepe, Ağlıboğaz Çanaklı, Varsaklar, Şevkiye, Güneri gibi mahallelerimizde bir çok sokağımızı asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Amacımız hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek. Şehir merkezindeki mahallelerimizde asfaltlama yaparken kırsal mahallerimizde sokaklarda parke taşı döşeme işlemlerine de devam ediyoruz" dedi. - ADANA