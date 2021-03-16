Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değen adamın tüm vücudu yandı
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Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değen adamın tüm vücudu yandı

16.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:17

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplarken ağaçların üzerinden geçen hatta temas ederek elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki Nazım Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

50 yaşındaki Nazım Ö. çam kozalağı toplamak için Darıca'da ormanlık alana gitti. Kozalak toplamaya başlayan Nazım Ö., ağaçların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak yere düştü.

TÜM BEDENİ YANDI

Vücudunda ve yüzünde oluşan yanıklarla ağır yaralanan Nazım Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Darıca'daki ilk müdahalesi sonrasında durumu ağır olan Nazım Ö., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazım Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değen adamın tüm vücudu yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TÜRK: Vatandaşımiza gecmis olsun. Da, kozolak toplamak yasak değilmi? Şurup yapacaz diye veya yakacaz diye cuval cuval kozalak toplaniyor.
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