Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değen adamın tüm vücudu yandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplarken ağaçların üzerinden geçen hatta temas ederek elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki Nazım Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
50 yaşındaki Nazım Ö. çam kozalağı toplamak için Darıca'da ormanlık alana gitti. Kozalak toplamaya başlayan Nazım Ö., ağaçların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak yere düştü.
TÜM BEDENİ YANDI
Vücudunda ve yüzünde oluşan yanıklarla ağır yaralanan Nazım Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Darıca'daki ilk müdahalesi sonrasında durumu ağır olan Nazım Ö., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazım Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı