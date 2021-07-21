Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor

Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı köylerde, yıllardır süren gelenekle köy meydanlarında cami bahçelerinde kesilen kurban etleri 'kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir' ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı köylerde, yıllardır süren gelenekle köy meydanlarında cami bahçelerinde kesilen kurban etleri 'kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir' ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

Uludere'ye bağlı İnceler köyünde bayramda, sabah namazının ardından cami bahçesine getirilen kurbanlar, köylüler tarafından kesilip, parçalanan etleri tartıda eşit şekilde pay edip poşetlendi. Daha sonra da köyün bütün evlerine etler dağıtıldı. Köyde birlik ve beraberliğin sağlanması, her eve kurban eti girmesi amacıyla devam ettirilen gelenekle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. - ŞIRNAK

Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor
Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor
Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Volkan Demirel Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köydeki tüm kurbanlar cami avlusunda kesilip her eve eşit dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:47:42. #1.14#

title