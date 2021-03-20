Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor
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Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor

20.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:23

Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor -- Artvin'i Karadeniz sahiline bağlayan yol üzerinde bulunan Demirciler köyü sakinleri çocukları için yola üst geçit istiyor Artvin'i Karadeniz sahiline bağlayan her gün binlerce aracın geçtiği ve ölümle...

Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor

-- Artvin'i Karadeniz sahiline bağlayan yol üzerinde bulunan Demirciler köyü sakinleri çocukları için yola üst geçit istiyor

ARTVİN - Artvin'i Karadeniz sahiline bağlayan her gün binlerce aracın geçtiği ve ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığı Borçka ilçesi Demirciler köyünde ilköğretim okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor. Demirciler köyü sakinleri çocukları için yola üst geçit istiyor.

Demirciler köyü tarihi kemer köprü güzergahında yer alan 15 Temmuz Şehitler İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrenciler, okullarının bulunduğu mahalleden evlerine giderken Artvin-Hopa karayolunu üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kalıyor. Okula gidiş ve çıkışlarında hızla ilerleyip karşıdan karşıya araçların arasından geçmek zorunda kalan öğrencilerin aileleri çocukları için büyük endişe duyuyor. Yaşanan sıkıntının uzun zamandır sürdüğünü kaydeden veliler, kaza nedeniyle ölüm ya da yaralanma olmadan kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek Karayolları ve ilçe yetkililerine çağrıda bulunuyor.

Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor
Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor
Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor
Köydeki İlköğretim Okulu öğrencileri tehlike içerisinde yoldan karşıya geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ

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