KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde öğrenciler için teknoloji festivali düzenlendi. Roketlerin fırlatıldığı, dronların uçurulduğu festivale öğrenciler ilgi gösterdi.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi ve Teknoloji Takımı, kırsalda okuyan çocukları teknolojiyle buluşturmak için köylerde teknoloji festivali düzenledi. İlk festival, kırsal Dumlu Mahallesi'ndeki Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Okul bahçesindeki festivalde önce öğrencilere roketler tanıtılıp, meraklı bakışlar arasında fırlatıldı. Gökyüzünde 3 bin metreye yükselen roketi izleyen öğrencilere daha sonra da dron tanıtıldı. Öğrenciler, dronların uçuşunu da ilgiyle takip etti. Birbirinden farklı deneylerin yapıldığı stantları tek tek dolaşan öğrenciler, hazırlanan uzaktan kumandalı aracı kullandı.

Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut'un da katıldığı festivalde, öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Furkan Külçür (10), daha önce dron uçuşunu gördüğünü ancak okullarında yapılan festivalin daha eğlenceli olduğunu ifade etti. Fatma Yalçınkaya ise dron uçurmayı çok beğendiğini bildirdi.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muhammed Ali Koç, Her zaman için gençliğin gelişmesi için, bir adım daha ileri gidebilmemiz için çalışıyoruz. Meclis üyelerimizle, Dumlu'da ortaokulda öğrencilerle teknoloji buluşması düzenledik. Gençlere yönelik çok verimli bir program oldu dedi.

Yakutiye Belediyesi Teknoloji Takımı Koordinatörü Mehmet Gözütok, Üniversite okuyan gençlerle teknolojik gelişmeleri köylerimize taşımak için böyle bir etkinlik yaptık. Teknofest'e katılan takımlarımızla köyleri gezip çocuklarımıza bu ufku aşılamak istiyoruz ifadelerini kullandı.