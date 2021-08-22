Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 930 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 930 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 212 milyon 493 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 442 bine, iyileşenlerin sayısı 190 milyon 105 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 519 bini, Hindistan'da 32 milyon 448 bini, Brezilya'da 20 milyon 556 bini ve Rusya'da 6 milyon 747 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz aşı uygulandığını bildirdi.

İtalya'da son 24 saatte 5 bini aşkın yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 484 bin 613'e çıktı.

İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 102 bin 38'e yükseldi, "ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı" kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştığını, yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranının sadece yüzde 1,75 olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Mısır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim bakanlıkları çalışanlarına eylüle kadar aşı uygulanacağı açıklandı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 ile mücadelede muhalefet parti liderlerini hükümetle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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