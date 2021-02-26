Kovid-19 salgınına rağmen Hindistan'da milyonlarca kişi Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmaya devam ediyor
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Kovid-19 salgınına rağmen Hindistan'da milyonlarca kişi Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmaya devam ediyor

26.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:28
Kovid-19 salgınına rağmen Hindistan'da milyonlarca kişi Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmaya devam ediyor

Hindistan'da dünyanın en büyük dini etkinliği olarak bilinen "Kumbh Mela" Festivali'nde milyonlarca Hindu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kutlamaları sürdürüyor.

Hindistan'da dünyanın en büyük dini etkinliği olarak bilinen "Kumbh Mela" Festivali'nde milyonlarca Hindu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kutlamaları sürdürüyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki Prayagraj kentinde 14 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela Festivali'nde, milyonlarca kişi, sularında yıkanarak günahlarından arındıklarına inandıkları birkaç nehrin birleştiği Triveni Sangam Nehri'ne giriyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki artışına rağmen, virüse aldırış etmeyen milyonlarca Hindu'nun renkli çadırlar kurarak, festival alanında ibadet ettiği görüldü.

Festivalde emniyeti sağlamak üzere binlerce polisin görev aldığı bildirildi.

Hindular, "İbrik Festivali" olarak da bilinen kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 577 yeni vakaya rastlandı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 63 bin 491'e çıktı.

Son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 825'e yükseldi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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