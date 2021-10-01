Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı - Haberler
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Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

Kozluk ilçesi Bedirhan beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 23 AAJ 985 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan kapalı kasa minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı - Haberler
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