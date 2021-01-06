Kosova'daki tüp patlamasında ağır yaralanan 6 kişi Türkiye'de tedavi edilecek
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Kosova'daki tüp patlamasında ağır yaralanan 6 kişi Türkiye'de tedavi edilecek

06.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:58
Kosova'daki tüp patlamasında ağır yaralanan 6 kişi Türkiye'de tedavi edilecek

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda dün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 6 kişi Türkiye'de tedavi edilecek.

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda dün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 6 kişi Türkiye'de tedavi edilecek.

Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan yaralıların yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, "Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi bünyesindeki Hekimler Kurulu, yaralılardan altısının durumunun ciddi olduğunu ve tedavileri için acilen yurt dışına gönderilmeleri gerektiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Kosova Sağlık Bakanlığına gerekli belgelerin iletildiğini söyleyen Aliu, yaralıların bu akşam geç saatlerde ya da yarın sabah Türkiye'ye sevk edilmelerinin beklendiğini ifade etti.

Aliu, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada da durumu ağır olan yaralıların Türkiye'ye gönderilme işlemlerinin kolaylaştırılması için çaba sarf edildiğini ve bu sebeple Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile temasa geçildiğini kaydetti.

Ferizovik'teki bir restoranda dün meydana gelen gaz tüpü patlaması sonucunda 40'tan fazla kişi yaralanmış, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 14 kişi başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zylfije Adem Jakupi

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