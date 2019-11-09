Kosova'da Türk partisinin yeni lideri 'Fikrim Damka'

09.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:04

Kosova'nın tek Türk partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) yeni başkanı görevine Fikrim Damka seçildi.



KDTP'nin Prizren'de düzenlenen 8'inci olağan Kongresi'nde yapılan parti genel başkanlığı seçimini, tek aday Fikrim Damka kazanarak partinin genel başkanı oldu.



Kongreye, parti delegelerinin yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Vetvendosje Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Fatmire Kollqaku, Boşnak partisi VAKAT Genel Başkanı Rasim Demiri, Makedonya'dan Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas ve Milletvekili Yusuf Hasani, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.



Parti Genel Başkanı Mahir Yağcılar'ın selamlama konuşmalarının ardından divan kurulu önerildi. Ardından KDTP'nin genel başkanlık yarışında tek aday olan Fikrim Damka, genel başkanlık süresince gerçekleştirmeyi planladığı parti programını delegelere sundu. Akabinde gerçekleştirilen genel başkanlık oylamasında Fikrim Damka, oy çoğunluğuyla Kosova Demokratik Türk Partisi'nin Genel Başkanlığına seçildi.



Kuruluşundan bu yana Kosova Demokratik Türk Partisi'nde ilk defa bayrak yarışında değişiklik yaşanarak 20 yıldır partinin genel başkanlık görevini yürüten Mahir Yağcılar, bu görevi Fikrim Damka'ya devretti. Genel başkan seçiminin ardından partinin üst düzey yönetim organlarının seçimi de yapıldı.



Fikrim Damka kimdir?



16 Ekim 1972 tarihinde Prizren'de doğdu. İlköğrenimini Motrat Qiriazi İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gjon Buzuku Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazandı. Savaştan hemen sonra 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 2002 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı olarak görev aldı. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) önerisiyle 2005 yılında Kosova Nüfus Sayımı Komisyonu üyesi olarak atandı ve 2011 yılına kadar hizmet verdi. 2007 yılında yapılan seçimlerde KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2009 yılından bu yana KDTP MYK üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 2008 yılında Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı danışmanlığına getirilen Damka, 2009 yılında Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Bakan Yardımcılığına atandı. 2010 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde ilk defa milletvekili olarak seçildi. 2014, 2017 ve 2019 yılında yapılan seçimlerde yeniden milletvekili olarak seçilen Damka, Kosova Meclisi'ndeki ilk döneminde Sağlık, Çalışma ve Sosyal Refah Komisyon Başkanlığı yaptı. İkinci döneminde Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Komisyonu Başkanlığı yapan Damka, 2016 yılında Kosova Meclisi Başkan Vekili olarak seçildi. Son olarak, Bütçe ve Finans Komisyonu üyeliği görevinde yer aldı. Arnavutça, Sırpça ve İngilizce bilen Damka evli ve iki çocuk babasıdır. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA