Koruma Ordusuyla Görüntülenen İrem Helvacıoğlu, Tepkilere Cevap Verdi
Bir etkinliğe katılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, koruma ordusuyla gezdiği haberlerine açıklık getirdi. Helvacıoğlu, "Koruma tutmadım, kalabalıktan çıkmak için yardım aldım sadece" dedi.
Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada gündem olan görüntüsüne açıklık getirdi.
GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Bir etkinliğe katılan İrem Helvacıoğlu'nun koruma ordusuyla olan görüntüsü olay olmuştu. İrem, o görüntüler üzerine açıklama yaptı.
ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDI
Arkadaşının filminin galasına katılan İrem Helvacıoğlu, "Ben içerde çok fazla insanla fotoğraf çekildim, sadece o kalabalıktan çıkmak için yardım aldım. Tutulmuş koruma yok, ama çok yanlış anlaşıldı. Çekimlerde set dışında geziyorum çok da rahatım" dedi.
YORUMLAR (85)
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Varsa parası tutsun 20-30 koruma ne var bunda. Kalabalıkta taciz riski yüksek ve dikkatli olmak gerek. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hem isterse gezer kime ne size mi dert oldu?korumaların parasını vatandaş mı ödeyecek neden herşeye maydanoz oluyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu diziyi izleyenlere sesleniyorum acilen tedavi görün!!!!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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sen kimsin ya :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O salak diziyi izleyenlere sesleniyorum acilen tedavi olun!!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır