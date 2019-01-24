Koruma Ordusuyla Görüntülenen İrem Helvacıoğlu, Tepkilere Cevap Verdi

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada gündem olan görüntüsüne açıklık getirdi.

GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Bir etkinliğe katılan İrem Helvacıoğlu'nun koruma ordusuyla olan görüntüsü olay olmuştu. İrem, o görüntüler üzerine açıklama yaptı.

ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDI

Arkadaşının filminin galasına katılan İrem Helvacıoğlu, "Ben içerde çok fazla insanla fotoğraf çekildim, sadece o kalabalıktan çıkmak için yardım aldım. Tutulmuş koruma yok, ama çok yanlış anlaşıldı. Çekimlerde set dışında geziyorum çok da rahatım" dedi.