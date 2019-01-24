Koruma Ordusuyla Görüntülenen İrem Helvacıoğlu, Tepkilere Cevap Verdi

Koruma Ordusuyla Görüntülenen İrem Helvacıoğlu, Tepkilere Cevap Verdi

Bir etkinliğe katılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, koruma ordusuyla gezdiği haberlerine açıklık getirdi. Helvacıoğlu, "Koruma tutmadım, kalabalıktan çıkmak için yardım aldım sadece" dedi.

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada gündem olan görüntüsüne açıklık getirdi.

GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Bir etkinliğe katılan İrem Helvacıoğlu'nun koruma ordusuyla olan görüntüsü olay olmuştu. İrem, o görüntüler üzerine açıklama yaptı.

ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDI

Arkadaşının filminin galasına katılan İrem Helvacıoğlu, "Ben içerde çok fazla insanla fotoğraf çekildim, sadece o kalabalıktan çıkmak için yardım aldım. Tutulmuş koruma yok, ama çok yanlış anlaşıldı. Çekimlerde set dışında geziyorum çok da rahatım" dedi.

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