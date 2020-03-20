Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

Koronavirüse en ağır kaybı veren ülke olan İtalya'da salgına yakalananlar sokak ortasında can vermeye başladı.

20.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:43
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

İNSANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR

İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

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Yeni tip koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

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Haber Yorumları (6)
500
BUĞRA: ALLAHIM YARDIM ETSİN
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KAZIM: 1900 testte 191 virüslü demek ülkeye geçmiş olsun demek evden çıkmak tehlikeli
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MİSAFİR: Arkadaslar Avusturyadan yaziyorum buralar cok kötü durumda. Allaha sükür Türkiyede vaka sayisi az lütfen disariya cikmayin belki sizde yoktur baskasinda vardir kimseyle temasta olmayin is cok ciddi hafife almayin. Devlet büyüklerinin talimatina kesinlikle uyun. Allah Tüm insanlari korusun.
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CANER: Biz Turkuz bize birsey olmaz diyen birsuru cahil var
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DÜNYANIN SAVAŞI BU: İnşallah insanoğlu bu corana virüs belasından tez zamanda kurtulur.
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NİKLAUS: Lütfen durumu ciddiye alalım ve elimizden geldiği kadar hijyene önem verip evden çok mecbur kalmadıkça çıkmayalım arkadaşlar. Bu virüs herkese bulaşacak öyle yada böyle ama şu 2-3 hafta çok önemli.
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500
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