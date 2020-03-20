Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüse en ağır kaybı veren ülke olan İtalya'da salgına yakalananlar sokak ortasında can vermeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

İNSANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR

İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.