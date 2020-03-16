Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel

Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı

Tüm dünyada 6 binin üzerinde ölüme sebep olan koronavirüs, çıkış noktası olan Çin'de etkisini yitirmeye başladı. Çin, son 20 saatte virüs sebebiyle ülkede sadece 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

16.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:51
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, çıkış kaynağı olan Çin'den güzel haber geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

VAKA SAYISINDA İNANILMAZ DÜŞÜŞ

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI VAKA SAYISIYLA YARIŞIYOR

Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi. Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.

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Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı

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Yeni tip Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı

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Haber Yorumları (1)
ONUR: düşşe ne olacak çinde kurudu dünyaya yayıldı bakalım bizde kaç kişi mefta olacak
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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