Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
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Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor

Koronavirüsün özellikle yaşlılarda görülen 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı. ABD Emory Üniversitesi'nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan bu belirtileri; normalden fazla uyumak, yemek yemeyi bırakmak ve kafa karışıklığı olarak sıraladı.

24.04.2020 07:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:34
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor

ABD'nin Emory Üniversitesi'nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanla enfekte olan koronavirüsün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.

NORMALDE 3 ANA BELİRTİSİ VAR

Belirti göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve "semptomlar" olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, "Genelde Kovid-19'un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ölüm riski daha fazla olanlarda bu semptomlar yok" dedi.

YAŞLILARDA 3 YENİ BELİRTİ

Dr. Vaughan, "Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Kovid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar" ifadesini kullandı.

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
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