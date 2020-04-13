Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs teşhisi konulan ve yaklaşık 21 gündür yoğun bakımda tedavi gören "Çok gezenti" programının sunucusu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, taburcu edildi.

13.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:18
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs teşhisi konulan ve 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, Seda Akkul'la beraber fizik tedavi için hastanede kalmaya devam ediyordu. Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve Türkiye'de bu yöntemle iyileşen ilk kişi olduğunu söylemişti.

Akkul çiftinin Koronavirüs tedavisini gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Burak ve Seda Akkul'ın taburcu olduğunu duyurdu. Burak ve Sade Akkul, hastanenin paylaştığı videoda tedavileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

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Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, Mart ayında Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastane odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

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