Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti Antalya'da bir evde kumar oynandığına dair ihbar alan polisler, baskın düzenledi. Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan 6 kişiler gözaltına alındı. Kumarı oynayan ve oynatan kişiye para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, bir apartman dairesinde kumar oynandığına dair ihbar aldı. Eve baskın düzenleyen ekipler, içeride 6 kişinin kumar oynadığını gördü. Gözaltına alınan şahıslara para cezası kesildi.

EVİ KUMARHANEYE ÇEVİRDİLER

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir apartman dairesinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takibin ardından ekipler, dairenin kumarhaneye çevrildiğini belirledi.

İSKAMBİL KAĞIDI VE ALACAKLI LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatan ev sahibi R.S. (32) ile kumar oynayan K.S. (31), T.G. (51), M.K. (48), M.Y. (43) ve Y.G.'yi (51) gözaltına aldı. Dairede yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar alacaklarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.

YAKALANAN ŞAHISLARA PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kişi hakkında ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA