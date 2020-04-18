Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, koronavirüsü farkında olmadan ya da hafif geçirenlerdeki belirtileri açıkladı. Sönmezoğlu, hastalığı belirtisiz geçirenlerde halsizlik ve sırt ağrısı olduğunu söyledi.

18.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:51

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken, ölü sayısındaki artış engellenemiyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hayli fazla olduğu söyleniyor.

Bu yüzden başta ABD olmak üzere birçok ülkede bağışıklık kazanan kişileri tespit etmek için hastalığı hafif atlatanlara yönelik testler geliştiriliyor. Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, bu konuda merak edilenleri anlattı.

"BELİRTİSİZ GEÇİRENLER ANTİKOR GELİŞTİRİP BAĞIŞIKLIK OLUYOR"

"Kovid-19'u hafif geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız? Böyle bir test yapılabiliyor mu?" sorusuna yanıt verenSönmezoğlu "Kovid-19'u toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece yüzde 15-20'sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor. Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler, evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluyor." dedi.

"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRENLERDE HALSİZLİK VE SIRT AĞRISI GÖRÜLÜYOR"

Hastalığı belirtisiz geçirenlerde halsizlik ve sırt ağrısı olduğunu belirten Sönmezoğlu, "Bununla birlikte daha az olmakla birlikte, öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sönmezoğlu, ayrıca koronavirüsü hafif geçirenlerin organlarında hiç hasar kalmadığını da belirtti.

KORONAVİRÜS OLANLAR TEKRAR HASTA OLUR MU?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Kovid-19'u bir kez atlatan tekrar geçirebilir mi?" sorusuyla ilgili de, "Bu soruya yanıt olarak teorik bilgilerimize dayanarak, "evet geçirebilir" diyoruz. 31 Aralık 2019'dan 15 Nisan 2020 tarihine kadar dünyada görülen 2 milyona yakın vakayla ilgili bilgilere baktığımızda; hastaların iyileştikten sonra yüzde 30 kadarında antikor tespit edilmiş. Ancak bu antikorların düşük düzeyde olduğu görülüyor. Düşük düzey antikorun ne kadar virüsü yok edebilecek güce sahip olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kez geçirebilen tekrar geçirebilir düşüncesiyle hareket edilmeli ve salgın pandemi sınırında devam ettiği sürece sosyal mesafeye çok dikkat edilerek, diğer korunma önlemlerine de sıkı sıkıya uyulmalı. Şu anki bilgilerimiz teorik ve bir 6 ay daha hastalığın izlenmesi gerekiyor." dedi.

Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
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