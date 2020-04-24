Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
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Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor

İngiliz Telegraph gazetesi, koronavirüs tedavisi gören ve testi negatif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü görevinin başına döneceğini yazdı.

24.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:03
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan ve durumunun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevinin başına dönüyor.

Telegraph gazetesi, Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü görevinin başına döneceğini ve yardımcılarına gelecek hafta bakanlarla toplantılar ayarlaması emir verdiğini yazdı.

12 NİSAN'DAN BU YANA KIR EVİNDE DİNLENİYORDU

Boris Johnson'ın Mart sonunda Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmış, İngiltere Başbakanı bu açıklamadan 10 gün sonra ise Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde "önlem amaçlı" tedavi altına alınmıştı. 6 Nisan Pazartesi günü hastanede yoğun bakıma alınan Johnson, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Boris Johnson hastaneden taburcu olduktan sonra İngiltere Başbakanlarına tahsis edilen kır evinde dinlenmeye çekilmişti.

Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
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