Koronavirüsten ölenlerin sayısı 637'ye çıktı, bir günde 3 bin 143 vaka tespit edildi

07.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:55

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636'sı Çin ana karasında biri Hong Kong'da olmak üzere 637'ye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle