Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan kendini doğanın kollarına attı. Akdoğan sevgilisi ve arkadaşları ile ormanda yürüyüşe çıktı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. 611 kişinin öldüğü ülkede mahsur kalan, güzel oyuncu bunaldığını ifade ederek kendini doğaya verdi.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Genç oyuncu sevgilisi ve arkadaşlarıyla ormanda çekildiği pozlarını "Karantina, corona derken inanılmaz bunaldık. Bu gün kendimizi doğaya bırakıp her şeyden uzaklaştığımız 6 saat geçirdik. Ne diyeyim, ilaç gibi geldi." notuyla paylaştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEMİYOR

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ UÇAĞA NEDEN BİNMEDİ?

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" dedi.

İRAN'DA 611 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle İran'da şu ana dek 107 kişi hayatını kaybetti. Ruhani'nin tüm ülkeye yayıldığını duyurduğu virüs sebebiyle İran'da 20 Mart'a kadar tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi.