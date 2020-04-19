Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Türkiye'de koronavirüs salgınında 82 bin 329 vatandaşımız enfekte oldu, 1890 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Salgına bizden yaklaşık 1 ay önce yakalanan İran'da ise toplam vaka sayısının 80 bin 868 olması, daha dikkatli olmamız gerektiğinin somut bir delili olarak karşımıza çıktı.

Türkiye'de ilk kez 11 Mart günü tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 82 bin 329 vatandaşımızı enfekte ederken 1890 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Vaka sayısında bizden yaklaşık 1 ay önce salgının sıçradığı İran'ı geçmemiz ise endişeleri artıran bir husus olarak karşımıza çıktı.

Sınır komşumuz İran, 19 Şubat günü ülkedeki ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Kum kentinde ortaya çıkan virüs, kısa sürede tüm ülkeye yayılarak İran'ı esir aldı ve duyurulan son verilere göre 80 bin 868 kişiye bulaştı.

İRAN, SALGININ BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYOR

İran, salgının bedelini çok ağır ödedi ve ödemeye devam ediyor çünkü ölüm oranı en yüksek olan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. 80 bin 868 kişiye virüs bulaşırken 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti.

DAHA DİKKATLİ DAVRANMAK GEREK

Salgının 20 gün sonra sıçradığı ülkemizde ise vaka sayısının İran'ı geçmesi, tehlike çanlarının çaldığını ve daha dikkatli davranmamız gerektiğinin somut bir delili olarak karşımıza çıktı.

Vaka sayısının fazlalığına rağmen ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri olmamız ise salgınla mücadelenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.