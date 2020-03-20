Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Çin'de bilim insanlarının koronavirüsün genel belirtilerine ilişkin yaptığı araştırmada, ölümcül virüste ortalama taburcu olma süresi 22 gün, ortalama ölüm süresi ise 18,5 gün olarak belirlendi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 240 bini geçti. 10 bin aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün yaygın semptomları arasında ateş, halsizlik ve kuru öksürük bulunuyor. Salgının merkezi Asya'dan Avrupa'ya kayarken koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki bilim insanları, hastalığın seyrine ilişkin araştırma yayımladı.

YÜKSEK ATEŞ 12 GÜN SÜRÜYOR

Wuhan Pulmonary Hastanesi ve Jinyintan Hastanesi'ndeki yetişkin vakalarının incelendiği çalışmada koronavirüsün erken belirtilerinden biri olan yüksek ateşin 12 gün boyunca, öksürüğün ise daha uzun sürebileceği belirtildi. Araştırmada, incelenen 191 hastanın yüzde 45'lik bir kısmının 12 gün sonra taburcu olduktan sonra öksürmeye devam ettiği görüldü.

TABURCU OLMA SÜRESİ 22 GÜN, ÖLÜM SÜRESİ 18,5 GÜN

Nefes darlığı sorununun ise 13 gün sonra sona erdiği, ancak hayatını kaybedenlerde ölüm anına kadar devam ettiği ortaya konuldu. Hastalığın başlamasından itibaren ortalama taburcu olma süresinin22 gün,ortalama ölüm süresinin ise 18, 5 gün olduğu belirlendi.