İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İngiltere'de koronavirüs salgını ile mücadele eden bir hemşirenin aracına komşusu tarafından tehdit notu bırakıldı. Komşu yazdığı notta; "Her gün aracınla seyahat etmeni izlemekteyim. Bu da açıkça gösteriyor ki gereksiz seyahat ediyorsun. Problemin bir parçasısın" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de koronavirüs salgını ile mücadele eden bir Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanı hemşire, komşusunun aracına bıraktığı not ülkede tepkiye neden oldu. Salgınla mücadele eden Sam Halms adlı hemşirenin aracına komşusu tarafından bırakılan notta "Bencil kişinin dikkatine; Her gün aracınla seyahat etmeni izlemekteyim. Üniforma giymiyorsun ki bu da açıkça gösteriyor ki gereksiz seyahat ediyorsun. Problemin bir parçasısın. Evde kal ve ülkemiz ve NHS'yi koru. Seni ihbar ettim."

"UMARIM TAM BİR SALAK GİBİ HİSSEDERSİN"

Notu okuyan hemşire ise, komşusu tarafından gönderilen mektuba kayıtsız kalmadı. Hamls, sosyal medya hesabı üzerinden notu yazan kişiye ulaşmasını umut ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ben NHS için çalışıyorum. Her gün işe ülkemizi desteklemek için gidiyorum ve bunu da yıllardır yapıyorum. Neden bana yaklaşıp ne yaptığımı sormadın? Belki o zaman neden her gün kalkıp işe gidip NHS için çalıştığımı anlardın. Ayrıca, şu mevcut durumda neden işe giderken ya da gelirken üniforma giyeyim ki? Tüm NHS çalışanları üniforma giymek zorunda değil, düşündürücü. Eğer bu mesajım sana ulaştıysa umarım tam bir salak gibi hissedersin ve burnunu başkalarının işine sokmadan önce iki kere düşünürsün."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan hemşireye komşusu tarafından aracına bırakılan nota sosyal medyadan da tepki yağdı. Bir çok kişi sosyal medya üzerinden "Hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına bu yapılmaz. Polis bu tür kişiler hakkında ceza uygulaması başlatmalı" ifadelere yer verdi.

Kaynak: DHA